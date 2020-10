La Juve non cambia piano: in campo per la rifinitura (Di domenica 4 ottobre 2020) La Juventus non ha cambiato i propri programmi nonostante la mancata partenza del Napoli per Torino, come riporta l’Ansa: i bianconeri sono regolarmente in campo per la rifinitura agli ordini di Andrea Pirlo e si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. In serata, come precisato dal comunicato diffuso dal … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) Lantus non hato i propri programmi nonostante la mancata partenza del Napoli per Torino, come riporta l’Ansa: i bianconeri sono regolarmente inper laagli ordini di Andrea Pirlo e si sono sottoposti a un nuovo giro di tamponi, come da protocollo sanitario. In serata, come precisato dal comunicato diffuso dal … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

