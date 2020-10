Juve-Napoli, la Lega di A: «Per noi si gioca stasera». Asl agli azzurri: «Non potete partire» (Di domenica 4 ottobre 2020) Giornata rovente sull?asse Napoli-Juventus-Lega di A. Il club di De Laurentiis non partirà nemmeno questa mattina per Torino dove questa sera è in programma la super sfida contro... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 ottobre 2020) Giornata rovente sull?assentus-di A. Il club di De Laurentiis non partirà nemmeno questa mattina per Torino dove questa sera è in programma la super sfida contro...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - lucasofri : Nelle discussioni se si debba dare priorità a salvare l’economia o salvare la salute si è inserito il tema di salvare Juve-Napoli. - peppinoxxx75 : RT @TolliVincenzo: Mi aspetto che appena finita questa pagliacciata messa in atta da #Juve, #LegaserieA, #FIGC e stampa, #Adl oltre a vince… - a_bello23 : RT @Tremenoventi: Immagini in diretta dallo stadium con la Juve che aspetta il Napoli -