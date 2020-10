Inzaghi: "Con i nuovi ci sarà una Lazio divertente. Vidal? Un furbo" (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA - Reazione Lazio contro l' Inter . Alla fine Simone Inzaghi, considerate le difficoltà, è soddisfatto. Ai microfoni di Dazn, il tecnico biancoceleste ha commentato: ' Abbiamo avuto tre cambi ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA - Reazionecontro l' Inter . Alla fine Simone, considerate le difficoltà, è soddisfatto. Ai microfoni di Dazn, il tecnico biancoceleste ha commentato: ' Abbiamo avuto tre cambi ...

OfficialSSLazio : #Inzaghi ?? Sono concentrato sulla gara di domani. Con Pereira credo che si chiuderà il nostro mercato: può giocare… - pasqualinipatri : Lazio-Inter, Inzaghi: “Nonostante le problematiche in difesa abbiamo fatto una grande gara. Con i nuovi acquisti to… - lizouxoliva : RT @_ThousandN: Nel secondo tempo, con la Lazio in 10, Limone Inzaghi ha preso Conte per il parrucchino e gli ha spiegato come si gioca a c… - ANFAMEEE : Inzaghi: 'E poi vedo l'Inter con D'Ambrosio e Kolarov in panchina...'. Tradotto: '...E penso che Lotito è un suino… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Con i nuovi ci sarà una #Lazio divertente. Vidal? Un furbo': Il tecnico biancoceleste applaude la prestaz… -