FORMAZIONI Benevento Bologna | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ecco leufficialiper il match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/21:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 3ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Iago Falque; Moncini. All. Inzaghi(4231): Skorupski; De Silvestri, Medel, Tomiyasu, Hickey; Medel, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. MIhajlovic Leggi su Calcionews24.com