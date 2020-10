Davide Casaleggio dice di aver rifiutato la guida di un ministero

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 4 ottobre 2020) Poteva essere, ma non è stato e (probabilmente) non sarà.ha raccontato sul Blog delle Stelle diricevuto la proposta dire un. Non si sa quale, non si sa da chi sia arrivata questa richiesta. L’unico fattore che emerge è la risposta negativa data dal Presidente dell’Associazione Rousseau a chi ha avanzato questa sua candidatura. Il figlio di Gianroberto ha poi sottolineato come sia pronto ad abbandonare l’appoggio al Movimento 5 Stelle qualora si trasformasse in partito politico. LEGGI ANCHE >porta via il pallone: «Eletti non pagano, riduciamo i servizi su Rousseau» Insomma, da una parte l’ideologia che ha fatto nascere il Movimento pentastellato (i Vaffa-day in piazza e i ...