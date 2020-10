Covid, altri 314 casi e 2 morti in Lombardia (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Due morti e 314 nuovi positivi in Lombardia da ieri. Sono gli ultimi dati della Regione relativi alla situazione I nuovi casi per provincia in Lombardia sono per lo più nel milanese, dove si contano 160 contagi, di cui 86 a Milano città. La provincia di Monza e Brianza ne rileva 50; a Bergamo ci sono 9 casi, a Brescia 28. Numeri alti anche a Pavia (22) e a Varese (16). Sono 3 i positivi a Como, 6 a Cremona, 4 a Lecco, 2 a Lodi e 2 a Mantova. Sondrio conta due nuovi contagi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Duee 314 nuovi positivi inda ieri. Sono gli ultimi dati della Regione relativi alla situazione I nuoviper provincia insono per lo più nel milanese, dove si contano 160 contagi, di cui 86 a Milano città. La provincia di Monza e Brianza ne rileva 50; a Bergamo ci sono 9, a Brescia 28. Numeri alti anche a Pavia (22) e a Varese (16). Sono 3 i positivi a Como, 6 a Cremona, 4 a Lecco, 2 a Lodi e 2 a Mantova. Sondrio conta due nuovi contagi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, altri 314 casi e 2 morti in Lombardia Adnkronos Coronavirus: in Lombardia 393 nuovi casi e 5 decessi, guariti/dimessi +392

Milano, 03 ott 16:58 - (Agenzia Nova) - In Lombardia a fronte di 18.860 tamponi eseguiti sono 393 i nuovi positivi al coronavirus per una percentuale ... mentre calano di nove unità i ricoveri negli ...

