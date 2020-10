Concorrente di Tu sì que vales rischia di scivolare da 30 metri: incidente sfiorato (Di domenica 4 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di Tu sì que vales, andata in onda sabato 3 ottobre, si è assistito alla performance di Ramon Kathriner, acrobata svizzero di 37 anni, che ha scalato un palo alto 30 metri senza protezioni. Il ritorno di Ramon Kathriner Artista di fama internazionale, Ramon Kathriner, acrobata svizzero di 37 anni, ha stupito … L'articolo Concorrente di Tu sì que vales rischia di scivolare da 30 metri: incidente sfiorato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 4 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima puntata di Tu sì que, andata in onda sabato 3 ottobre, si è assistito alla performance di Ramon Kathriner, acrobata svizzero di 37 anni, che ha scalato un palo alto 30senza protezioni. Il ritorno di Ramon Kathriner Artista di fama internazionale, Ramon Kathriner, acrobata svizzero di 37 anni, ha stupito … L'articolodi Tu sì quedida 30proviene da www.meteoweek.com.

