Ciclista investito e ferito lievemente | il guidatore deve fermarsi per legge?

(Di domenica 4 ottobre 2020) Investire unè un fatto gravissimo: se accade, occorree vedere come sta l’infortunato anche se si è rialzato in piedi, non ha nessuna ferita e magari è di nuovo già in sella. Il non scappare e il non essere incurante di una persona urtata, seppure accidentalmente, con l’auto sono obblighi morali ma anche giuridici. Purtroppo gli investimenti pirata che hanno portato alla morte di passanti e ciclisti sono stati veramente tanti e hanno portato ad un’attenzione sulla coscienza stradale accesa e condivisa. Infatti le organizzazioni di ciclisti in strada e in città lavorano da tempo per sensibilizzare gli automobilisti e per promuovere percorsi stradali dove possano coesistere macchine e altri mezzi su ruote, un’educazione alla mobilità corretta anche per gli amanti dei ...