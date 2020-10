Cerca di togliersi la vita con una bombola di gas nel furgone | 31enne salva per miracolo

Terrypersempre : @MedugnoAlfonso @FOGGIA76 Addirittura dall’imbarazzo cerca di togliersi i capelli dalla fronte..(non li ha) che tristezza che mi fanno - Dany_Thirstae : @F41RYERI Ma che cazzo di problemi ha scusa? Ha mangiato un flaming hot Cheeto e cerca di togliersi il piccante dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerca togliersi

MonzaToday

La reazione della donna dopo l'archiviazione dell'accusa omicidio per Valentina Pitzalis BACU ABIS. È ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Sirai di Carbonia Roberta Mamusa, madre di Manuel P ...È ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Sirai di Carbonia Roberta Mamusa, madre di Manuel Piredda, il 27enne morto nove anni fa nel rogo della sua abitazione a Bacu Abis in cui rimase graveme ...