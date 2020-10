Atalanta spettacolo continuo Cagliari annichilito 5-2

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 4 ottobre 2020) L’è una meraviglia. La compagine di Gasperini schianta anche ilcon una goleada alla Gewiss Arena e vola a 9 punti, a punteggio pieno, in classifica. Come si prevedeva alla vigilia, gara stupenda a Bergamo tra, con ritmi altissimi.subito scatenata e al 7′ trova subito il vantaggio con Muriel. Verticalizzazione di Palomino, Muriel si invola tra i centrali dele insacca alle spalle del portiere Cragno. Dopo l’analisi del VAR per un possibile fuorigioco del colombiano, rete convalidata. Al 19′ ancora Muriel pericoloso di testa per la “Dea” e al 21′, traversa clamorosa di De Roon. Nel momento migliore dei nerazzurri, arriva il pareggio inatteso del. Al ...