Addio a Kenzo Takada | pioniere della moda giapponese in Europa

(Di domenica 4 ottobre 2020) Kenzo Takada (noto semplicemente come Kenzo), primo designer ad aver portato la moda giapponese a Parigi, è scomparso nella giornata di oggi, 4 ottobre, all’American Hospital di Neuilly-sur-Seine. Lo stilista è deceduto all’età di 81 anni in seguito ad alcune complicazioni da Covid-19, dopo aver dedicato un’intera vita alla creazione artistica: arrivato nella Ville Lumière nel lontano 1964 dopo aver frequentato il Bunka Fashion College a Tokyo, da quel momento non lasciò più la città, stabilendosi permanentemente nella capitale francese e lasciando il segno nell’industria moda contemporanea.