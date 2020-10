A Venezia si è alzato, per la prima volta, il Mose (Di domenica 4 ottobre 2020) “Giornata storica” ​​per Venezia, salvata dalle inondazioni grazie alle sue dighe artificiali Per la prima volta, ieri, sabato 3 ottobre, il sistema “Mose” ha permesso di evitare i gravi danni provocati dall’acqua alta a Venezia. Un sollievo per gli abitanti, ancora traumatizzati dalle alluvioni del novembre scorso e dall’abbandono dei turisti scaturiti dal Covid-19. Ci sono voluti più di quarant’anni di scandali e controversie perché questo progetto faraonico, dimostrasse finalmente la sua utilità. Per la prima volta, ieri, sabato 3 ottobre, Venezia è stata salvata dal sistema Mose, Modulo Sperimentale Elettromagnetico. Questo dispositivo molto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 ottobre 2020) “Giornata storica” ​​per, salvata dalle inondazioni grazie alle sue dighe artificiali Per la, ieri, sabato 3 ottobre, il sistema “” ha permesso di evitare i gravi danni provocati dall’acqua alta a. Un sollievo per gli abitanti, ancora traumatizzati dalle alluvioni del novembre scorso e dall’abbandono dei turisti scaturiti dal Covid-19. Ci sono voluti più di quarant’anni di scandali e controversie perché questo progetto faraonico, dimostrasse finalmente la sua utilità. Per la, ieri, sabato 3 ottobre,è stata salvata dal sistema, Modulo Sperimentale Elettromagnetico. Questo dispositivo molto ...

