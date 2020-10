Viabilità Roma Regione Lazio del 03-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBREORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA NETTUNO OGGI E DOMANI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA PORTO NERONIANO, TRA VIA PADRE LOMBARDI E PIAZZA PIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO A MENTANA PER LO SVOLGIMENTO DI UN EVENTO RELIGIOSO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA SAN NICOLA E VIA SAN NICOLA DALLE ORE 9 E FINO ALLE ORE 14.00 A SUBIACO PER LAVORI AD UN FABBRICATO ATTIVO DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAVALLINI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA FRATELLI COSMATI IN FASCIA ORARIA 7 – 18 DAL 5 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE DAL 5 OTTOBRE AL VIA LA VIABILITA’ SPERIMENTALE A COLLEFERRO, SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA, DA VIA CONSOLARE LATINA A VIA ...