Udinese-Roma diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 ottobre 2020)si gioca questa sera sabato 3 ottobre alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Dopo il primo anticipo del venerdì tra Fiorentina e Sampdoria, anche la sfida tra gli uomini di Gotti e quelli di Fonseca si annuncia molto interessante con entrambe le compagini che hanno bisogno di punti per i rispettivi obiettivi stagionali., le probabili formazionicaption id="attachment 985865" align="alignnone" width="626" Kevin Lasagna,(Getty Images)/captionPochi dubbi di formazioni in casanonostante i tanti assenti. Musso tra i pali; Becao, De Maio, Samir in difesa; Ter Avest, De Paul, Coulibaly, Forestieri, Zeegelaar in mezzo al campo e sulle corsie; Nestorovski e Lasagna saranno i due attaccanti con Okaka che scalpita. La, invece, ...