'Trump sta molto bene'. Così il suo medico dopo il ricovero di ieri. Più prudenti altre fonti (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente americano non è aiutato dall'ossigeno ed è di buon umore: 'Mi sento come se potessi uscire oggi'. Buone notizie anche sulla First Lady Melania. Ma ora cambia tutto nelle presidenziali Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente americano non è aiutato dall'ossigeno ed è di buon umore: 'Mi sento come se potessi uscire oggi'. Buone notizie anche sulla First Lady Melania. Ma ora cambia tutto nelle presidenziali

disinformatico : Trump e Melania positivi e in quarantena? Lo sceneggiatore del 2020 adesso sta esagerando, mi pare un po' a corto d… - Corriere : Trump in ospedale, i medici: «Sta bene, niente ossigeno». Ma fonti anonime: condizioni preoccupanti - HuffPostItalia : 'Trump sta bene, non ha bisogno dell'ossigeno ed è di ottimo umore' - camilla_staff : RT @Agenzia_Ansa: #Trump Per ii medici sta bene. Ma è giallo sulla sua salute. Dubbi sull'uso dell'ossigeno, 'cruciali le prossime 48 ore'… - emilianobos : Riassumendo: le prossime 48 ore saranno decisive per capire come evolvono condizioni di #Trump Venerdì… -