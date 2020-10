Trapani, situazione surreale: Pettinari è ancora dei granata, manca un documento prioritario (Di sabato 3 ottobre 2020) Il futuro di Stefano Pettinari è più che mai incerto.Serie C, Trapani: Pettinari e Luperini chiedono la risoluzione del contratto per giusta causaL'attaccante è conteso da Trapani e Lecce dopo che i granata, non essendosi coperti con una garanzia fideiussoria, hanno peccato di negligenza e non hanno pagato la seconda rata concernente il riscatto del centravanti. Il giocatore è tornato in Salento ma i pugliesi attendono la ricezione da parte di un documento che dovrebbe arrivare dalla Lega Pro. Nel frattempo lo stesso Pettinari, insieme al compagno di squadra Luperini, ha richiesto al Collegio Arbitrale della Lega Pro la rescissione del contratto per giusta causa dopo che il Trapani non avrebbe rispettato le norme ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Il futuro di Stefanoè più che mai incerto.Serie C,e Luperini chiedono la risoluzione del contratto per giusta causaL'attaccante è conteso dae Lecce dopo che i, non essendosi coperti con una garanzia fideiussoria, hanno peccato di negligenza e non hanno pagato la seconda rata concernente il riscatto del centravanti. Il giocatore è tornato in Salento ma i pugliesi attendono la ricezione da parte di unche dovrebbe arrivare dalla Lega Pro. Nel frattempo lo stesso, insieme al compagno di squadra Luperini, ha richiesto al Collegio Arbitrale della Lega Pro la rescissione del contratto per giusta causa dopo che ilnon avrebbe rispettato le norme ...

