Sassuolo, Carnevali: «Il nostro progetto darà risultati in futuro» (Di sabato 3 ottobre 2020) Giovanni Carnevali ha parlato prima di Sassuolo-Crotone Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Crotone. progetto – «Otto calciatori convocati in Nazionale? Abbiamo costruito qualcosa di importante. Oltre i ragazzi della prima squadra, abbiamo anche 6 giovani convocati nelle Under 21. È un progetto che ci darà dei risultati in futuro. Dobbiamo fare attenzione a quello che è il progetto sportivo e poi quello che è il bilancio economico. Siamo sempre costretti a cedere qualche pezzo importante, ma quest’anno stiamo provando a trattenere qualcuno». DE ZERBI – «De ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Giovanniha parlato prima di-Crotone Giovanni, amministratore delegato del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Crotone.– «Otto calciatori convocati in Nazionale? Abbiamo costruito qualcosa di importante. Oltre i ragazzi della prima squadra, abbiamo anche 6 giovani convocati nelle Under 21. È unche ci darà deiin. Dobbiamo fare attenzione a quello che è ilsportivo e poi quello che è il bilancio economico. Siamo sempre costretti a cedere qualche pezzo importante, ma quest’anno stiamo provando a trattenere qualcuno». DE ZERBI – «De ...

Bubu_Inter : RT @fcin1908it: Ad Sassuolo: 'Obiettivo è trattenere Locatelli, Berardi e Boga. Detto no a tanti club' - - BombeDiVlad : ??? 'Mercato? Speriamo finisca presto' ??? Le parole dell'AD del #Sassuolo Giovanni #Carnevali ????? #LBDV… - enzogoku69 : @Michael80558817 Su BOGA nulla perche fino a ieri il Sassuolo non apriva a nessuna formula diversa dai 40 cash e lo… - diegocecati : RT @FcInterNewsit: VIDEO - Siparietto Carnevali-Marotta all'uscita dalla sede nerazzurra. L'ad del Sassuolo: 'Sono qui per Lukaku' https://… - BambinoPazzo3 : Ieri oltre a #Carnevali del #Sassuolo con Marotta a cena c’era anche il presidente del #torino Cairo. Coincidenze o… -