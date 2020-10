Sampdoria, Colley ha detto sì al Fulham (Di sabato 3 ottobre 2020) Calciomercato Sampdoria: Colley avrebbe accettato l’offerta del Fulham A quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è previsto oggi un nuovo incontro tra Fulham e Sampdoria per limare i dettagli della trattative che potrebbe portare Omar Colley a Londra. Il presidente Ferrero chiede un accordo a titolo definitivo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla prima presenza. Il difensore gambiano ha già dato il suo sì al contratto di quattro anni offerto dai londinesi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Calciomercatoavrebbe accettato l’offerta delA quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è previsto oggi un nuovo incontro traper limare i dettagli della trattative che potrebbe portare Omara Londra. Il presidente Ferrero chiede un accordo a titolo definitivo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato alla prima presenza. Il difensore gambiano ha già dato il suo sì al contratto di quattro anni offerto dai londinesi. Leggi su Calcionews24.com

sampdoria : ? | RADDOPPIOOOOOO 18' - #Candreva pennella sulla testa di #Colley che da pochi passi infila in rete.… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: #Colley ha detto sì alla #PremierLeague - gino06963584 : @VRegini @sampdoria Vasco ma lo sa Ranieri che puoi giocare anche centrale e sei meglio di Tonelli dipinto?....????????… - ilRomanistaweb : Calciomercato, #Fazio vicino alla Sampdoria: ma serve la cessione di Colley L'argentino in blucerchiato ritrovereb… - facciologianlu : @Bigmarcello78 @Saimo_83 @ManzoliniTullio @unavitadacinema @sampdoria In attacco sono tanti..... Sostituisci colley… -