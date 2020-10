Roma Tiburtina, follia in stazione: tre coltellate per un spallata (Di sabato 3 ottobre 2020) E’successo tutto rapidamente, la spallata casuale, poi una lite ed infine i tre colpi che hanno mandato in ospedale un giovane ragazzo. Coltello (Facebook)L’episodio che ha dell’incredibile è avvenuto su una delle banchine della stazione di Roma Tiburtina. L’urto, se cosi può essere chiamato, involontario tra un uomo, Romano, di 57 anni ed un ragazzo, di origini bengalesi di 25 si è subito trasformato in lite. Poi ecco spuntare il coltello nelle mani dell’uomo, e via, tre coltellate che feriscono seriamente il ragazzo, ricoverato all’Ospedale Umberto I, per fortuna non in pericolo di vita. Il cinquantasettenne è stato prontamente arrestato dai carabinieri dopo un iniziale tentativo di fuga. L’accusa ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020) E’successo tutto rapidamente, lacasuale, poi una lite ed infine i tre colpi che hanno mandato in ospedale un giovane ragazzo. Coltello (Facebook)L’episodio che ha dell’incredibile è avvenuto su una delle banchine delladi. L’urto, se cosi può essere chiamato, involontario tra un uomo,no, di 57 anni ed un ragazzo, di origini bengalesi di 25 si è subito trasformato in lite. Poi ecco spuntare il coltello nelle mani dell’uomo, e via, treche feriscono seriamente il ragazzo, ricoverato all’Ospedale Umberto I, per fortuna non in pericolo di vita. Il cinquantasettenne è stato prontamente arrestato dai carabinieri dopo un iniziale tentativo di fuga. L’accusa ...

