Recovery Fund | Furlan “Le risorse devono servire per crescita e lavoro”

GiuseppeConteIT : Ottimo incontro con @vonderleyen a margine del Consiglio europeo. Abbiamo avuto uno scambio di vedute sul prossimo… - La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) sorride commentando le parole di Alessia Morani sul #RecoveryFund: 'I 209 miliardi?… - borghi_claudio : Ora @AlbertoBagnai: ma perchè un politico di centrodestra deve ripetere le balle di sinistra come ad esempio quella… - pennadoca : RT @Europeo91785337: @Raffael31870221 @ale_dibattista Se sei in panchina e gli altri fanno goal: rdc , decreto dignità, legge su corruzion… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #turismo: «Passato lo choc Covid, resta la recessione. #recovery fund ultimo treno» -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund

“Come Cgil, Cisl e Uil abbiamo detto con chiarezza che alle risorse ingenti del recovery fund debbano essere immediatamente sommate quelle del Mes sanitario. Lo ricordo: circa 37 mld. Noi abbiamo ...Tanti soldi, non basta. «Ho visto decine di miliardi non tradursi in progetti concreti. Ma non possiamo permetterci che anche questa volta tutto finisca nel nulla. Io posso garantire che i nostri prog ...