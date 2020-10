Pagelle Empoli-Monza 0-0: voti e tabellino Serie B 2020/2021 (Di sabato 3 ottobre 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Monza 0-0, seconda giornata di Serie B 2019/2020. Al Castellani di Empoli sono gli ospiti ad avere le migliori occasioni di passare in vantaggio. Al 44′ Machin si libera di tre avversari e crossa per Mota Carvalho che si coordina e prova la rovesciata. La gran parata di Brignoli salva il risultato. L’estremo difensore dell’Empoli si ripete dopo poco sull’incornata a botta sicura di Gytkjaer. Il numero 1 dei padroni di casa si ripete anche nella ripresa prima su Barberis e poi su Frattesi. Empoli (4-2-3-1): Brignoli 7; Fiamozzi 6, Nikolaou 6, Romagnoli 6, Terzic 6.5; Ricci 6.5 (14′ st Haas 6), Stulac 6, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di0-0, seconda giornata diB 2019/. Al Castellani disono gli ospiti ad avere le migliori occasioni di passare in vantaggio. Al 44′ Machin si libera di tre avversari e crossa per Mota Carvalho che si coordina e prova la rovesciata. La gran parata di Brignoli salva il risultato. L’estremo difensore dell’si ripete dopo poco sull’incornata a botta sicura di Gytkjaer. Il numero 1 dei padroni di casa si ripete anche nella ripresa prima su Barberis e poi su Frattesi.(4-2-3-1): Brignoli 7; Fiamozzi 6, Nikolaou 6, Romagnoli 6, Terzic 6.5; Ricci 6.5 (14′ st Haas 6), Stulac 6, ...

