Nazionale, Mancini: “Covid è un problema, ma con la giusta attenzione si può andare avanti” (Di sabato 3 ottobre 2020) Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, nel corso delle convention di Annalisa Chirico The Young Pope #rinascitaitalia, ha parlato della difficile situazione legata alla pandemia di Covid-19 che il mondo sta affrontando da mesi: “Qualcuno che ha piu’ paura ci sara’, ma i giocatori non lo danno a vedere. Fortunatamente noi siamo sotto una bolla, veniamo testati ogni tre giorni. Come e’ successo proprio qualche giorno fa, qualche problema il Covid ce lo crea: con la giusta attenzione pero’ penso si possa andare avanti ugualmente”. “Gli stadi vuoti si vivono male, lo sport e’ fatto per essere giocato davanti alle persone che si divertono oppure cambia completamente lo spettacolo. Per questo abbiamo speranza che la situazione possa ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Il ct dellaItaliana, Roberto, nel corso delle convention di Annalisa Chirico The Young Pope #rinascitaitalia, ha parlato della difficile situazione legata alla pandemia di Covid-19 che il mondo sta affrontando da mesi: “Qualcuno che ha piu’ paura ci sara’, ma i giocatori non lo danno a vedere. Fortunatamente noi siamo sotto una bolla, veniamo testati ogni tre giorni. Come e’ successo proprio qualche giorno fa, qualcheil Covid ce lo crea: con lapero’ penso si possaavanti ugualmente”. “Gli stadi vuoti si vivono male, lo sport e’ fatto per essere giocato davanti alle persone che si divertono oppure cambia completamente lo spettacolo. Per questo abbiamo speranza che la situazione possa ...

