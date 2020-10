Napoli bloccato, il comunicato dell’Asl sulla vicenda (Di sabato 3 ottobre 2020) La Regione Campania molto probabilmente ha impedito la partenza del Napoli verso Torino per evitare nuovo cluster di contagi. Questo il comunicato dell'Asl. "In merito alla vicenda della mancata partenza della squadra del Napoli a seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinsky ed Elmas, l’Asl Napoli 2 Nord – territorialmente competente per la residenza dei due atleti – comunica che sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcio Napoli per la gestione dei casi sospetti tesserati ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) La Regione Campania molto probabilmente ha impedito la partenza delverso Torino per evitare nuovo cluster di contagi. Questo ildell'Asl. "In merito alladella mancata partenza della squadra dela seguito della comunicazione della positività ai tamponi per i calciatori Zielinsky ed Elmas, l’Asl2 Nord – territorialmente competente per la residenza dei due atleti – comunica che sono state applicate le norme nazionali e regionali in merito alla gestione della pandemia. Sono state effettuate le indagini epidemiologiche, sono stati disposti i tamponi a familiari e contatti stretti, è stata comunicata la delega al Medico sociale del Calcioper la gestione dei casi sospetti tesserati ...

