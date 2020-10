Maltempo Piemonte oggi, notte di paura per le piogge record: morto vigile del fuoco (Di sabato 3 ottobre 2020) Maltempo in Piemonte, situazione ancora allarmante a causa delle piogge record delle ultime ore. Un uomo risulta disperso tra Italia e Francia, dove la provincia di Cuneo confina con la Val Roja. L’esondazione del torrente Vermegnano ha prodotto gravi danni a Limone Piemonte (Cuneo). La località turistica è isolata in seguito alla chiusura della statale da Vernante. A Garessio e Ceva è esondato, invece, il Tanaro, che ad Ormea ha fatto peggio dell’alluvione del 1994 e del 2016. Poi per fortuna, il rientro sotto i livelli di pericolo. I vigili del fuoco, al lavoro da diverse ore, hanno tratto in salvo cinque persone, che erano rimaste intrappolate con le auto nel Tunnel del Tenda, al confine. Per liberarli, i pompieri hanno dovuto ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020)in, situazione ancora allarmante a causa delledelle ultime ore. Un uomo risulta disperso tra Italia e Francia, dove la provincia di Cuneo confina con la Val Roja. L’esondazione del torrente Vermegnano ha prodotto gravi danni a Limone(Cuneo). La località turistica è isolata in seguito alla chiusura della statale da Vernante. A Garessio e Ceva è esondato, invece, il Tanaro, che ad Ormea ha fatto peggio dell’alluvione del 1994 e del 2016. Poi per fortuna, il rientro sotto i livelli di pericolo. I vigili del, al lavoro da diverse ore, hanno tratto in salvo cinque persone, che erano rimaste intrappolate con le auto nel Tunnel del Tenda, al confine. Per liberarli, i pompieri hanno dovuto ...

TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - emergenzavvf : #Maltempo, 45 interventi svolti in provincia di #Cuneo, maggiori criticità nei comuni Limone Piemonte, Ormea e Gare… - emergenzavvf : Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 8… - zxlmj2 : RT @RaiNews: Resta critica la situazione in Piemonte a causa delle piogge record delle ultime ore - ilriformista : Frane, esondazioni e abbondanti precipitazioni. Colpite in particolare Piemonte e Liguria -