Maltempo, esonda il torrente Vermegnano a Limone Piemonte: auto sott'acqua e black out in città (Di sabato 3 ottobre 2020) Gravi danni a Limone Piemonte a causa delle piogge record cadute nelle ultime ore, che hanno gonfiato il torrente Vermegnano, esondato nella notte. Le strade del comune in provincia di Cuneo sono state invase dall'acqua. Nel paese ci sono black out e decine di auto sono finite sott'acqua. (Immagini di Lorenzo Baratto)

