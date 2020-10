Maltempo, danni in Piemonte (Di sabato 3 ottobre 2020) ALLERTA ROSSA 03 ottobre 2020 09:20 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 ottobre 2020) ALLERTA ROSSA 03 ottobre 2020 09:20 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di ...

Il maltempo ha colpito duramente in diverse località piemontesi, mentre in Liguria c'è preoccupazione. Limone, Piemonte, dopo l'alluvione di questa notte, danni ingenti. Maltempo, si contano i danni in valle Arroscia, frane tra Cosio e Mendatica.

Maltempo, danni in tutta la provincia: oltre 100 interventi per i vigili del fuoco. Il maltempo flagella il Nord, due dispersi in Piemonte | Aosta, cade pianta: morto vigile del fuoco volontario

Il maltempo flagella il Nord. Critica la situazione in Piemonte, dove si contano due dispersi. Gravi i danni causati a Limone Piemonte (Cuneo) dall'esondazione del torrente Vermegnano. Violente piogge ...

Maltempo, in tutta la Regione circa 20 mila utenze elettriche fuori servizio

"Sul resto della Liguria la perturbazione è transitata rapidamente, provocando allagamenti diffusi e smottamenti ma con danni limitati. La nostra Protezione Civile è già in campo per intervenire nelle ...

