Liverani: «Darmian è un giocatore dell’Inter quasi ufficialmente» (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteo Darmian è stato convocato per Parma-Verona ma come confermato da Fabio Liverani andrà in panchina. Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Verona confermando la prossima cessione all’Inter di Matteo Darmian. Darmian – «E’ un giocatore dell’Inter quasi ufficialmente, ha dato disponibilità a dare una mano. Non partirà dall’inizio com’è normale che sia, credo sia giusto costruire con chi sarà del Parma da qui in avanti». MERCATO – «Mancando due giorni alla fine del mercato, la squadra mi è sembrata più attenta e più concentrata e meno attenta al mercato. Noi abbiamo creato un ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteoè stato convocato per Parma-Verona ma come confermato da Fabioandrà in panchina. Il tecnico del Parma Fabioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Verona confermando la prossima cessione all’Inter di Matteo– «E’ undell’Inter, ha dato disponibilità a dare una mano. Non partirà dall’inizio com’è normale che sia, credo sia giusto costruire con chi sarà del Parma da qui in avanti». MERCATO – «Mancando due giorni alla fine del mercato, la squadra mi è sembrata più attenta e più concentrata e meno attenta al mercato. Noi abbiamo creato un ...

