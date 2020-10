Juve-Napoli, non si gioca più: l’Asl blocca tutto (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il big match tra Juventus e Napoli non si giocherà. Questa la decisione presa dall’Asl di Napoli che alle 19 ha bloccato gli azzurri mentre si recavano all’areoporto per partire per Torino. A pesare maggiormente sul rinvio del match sono stati gli esiti dei tamponi, fatti oggi, all’intero staff del Napoli. L'articolo Juve-Napoli, non si gioca più: l’Asl blocca tutto proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il big match trantus enon si giocherà. Questa la decisione presa dall’Asl diche alle 19 hato gli azzurri mentre si recavano all’areoporto per partire per Torino. A pesare maggiormente sul rinvio del match sono stati gli esiti dei tamponi, fatti oggi, all’intero staff del. L'articolo, non sipiù: l’Aslproviene da Anteprima24.it.

juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - DiMarzio : #Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra: salta la gara con la #Juve - WeLiveHard : @LMillanista @DiMarzio @sscnapoli @juventusfc vabbe ti stai solo cagando sotto che con juve inter napoli ed atalant… - carlinohugo : RT @CalcioFinanza: Juve, due positivi nello staff: squadra in isolamento fiduciario con Napoli può giocare -