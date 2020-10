Il Mose di Venezia funziona: paratoie tutte su, Piazza San Marco asciutta (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Sono le 10.45 quando il Centro Maree del Comune di Venezia scrive sul canale appositamente creato: “le paratoie del Mose sono tutte sollevate. Il flusso di marea del mare alla Laguna è interrotto. A Punta della Salute il livello della marea è stabile tra 70 e 75 centimetri”. Un messaggio che ha il sapore di una pagina di storia per Venezia. Piazza San Marco asciutta, asciutte le calli, le case, i negozi. Circa due ore prima, intorno alle 8.54, era scattato il via libera dalla ‘control room' allestita nell'isolotto artificiale costruito alla bocca di porto del Lido dove oggi c'è il divieto assoluto di navigazione, così come in tutte le altre bocche di porto. Nessun ‘bottone ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Sono le 10.45 quando il Centro Maree del Comune discrive sul canale appositamente creato: “ledelsonosollevate. Il flusso di marea del mare alla Laguna è interrotto. A Punta della Salute il livello della marea è stabile tra 70 e 75 centimetri”. Un messaggio che ha il sapore di una pagina di storia perSan, asciutte le calli, le case, i negozi. Circa due ore prima, intorno alle 8.54, era scattato il via libera dalla ‘control room' allestita nell'isolotto artificiale costruito alla bocca di porto del Lido dove oggi c'è il divieto assoluto di navigazione, così come inle altre bocche di porto. Nessun ‘bottone ...

