Guadagnino | gli adolescenti e l' età della ricerca

ROMA, 03 OTT - Un rito di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, quel lasso di tempo ibrido nel quale non si è più bambini ma non ancora ragazzi fatti". La forza della prima serie tv di Luca Guadagn ...Gli otto episodi della prima serie di Luca Guadagnino arrivano il 9 ottobre in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv ...