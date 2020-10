Grande Fratello VIP: scoppia la polemica per la triste bugia di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra (Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco è finita nella bufera perché avrebbe definito “gay” Massimiliano Morra nella Casa del Gf vip 5 confidandosi con Dayane Mello e Matilde Brandi. Un presunto avvenimento che è stato smentito dalla diretta interessata in un confronto diretto avuto con l’attore napoletano nella puntata del 2 Ottobre 2020. La smentita dell’attrice però non ha affatto convinto Alfonso Signorini né molti telespettatori. Lo stesso conduttore ha invitato Adua a non mentire, alla luce delle prove audio di cui sarebbero in possesso gli autori del Gf. L’attrice ha però smentito di aver fatto outing a Massimiliano Morra sulla sua omosessualità presunta.Parole che hanno diviso l’opinione del web, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 3 ottobre 2020)Delè finita nella bufera perché avrebbe definito “gay”nella Casa del Gf vip 5 confidandosi con Dayane Mello e Matilde Brandi. Un presunto avvenimento che è stato smentito dalla diretta interessata in un confronto diretto avuto con l’attore napoletano nella puntata del 2 Ottobre 2020. La smentita dell’attrice però non ha affatto convinto Alfonso Signorini né molti telespettatori. Lo stesso conduttore ha invitatoa non mentire, alla luce delle prove audio di cui sarebbero in possesso gli autori del Gf. L’attrice ha però smentito di aver fatto outing asulla sua omosessualità presunta.Parole che hanno diviso l’opinione del web, ...

