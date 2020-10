Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci risponde a Briatore: “adesso vomito tutto” (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è una concorrente del Grande Fratello Vip, durante la sesta puntata ha avuto modo di leggere una parte dell’intervista rilasciata dall’ex marito Flavio Briatore a Il Fatto Quotidiano. Al termine della clip si è lasciata sfuggire: “io sono stata zitta, ma ora vomito tutto. Quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna”. Sul mantenimento: “Subito dopo la mia separazione uscirono notizie non vere, io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, e ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020)è una concorrente delVip, durante la sesta puntata ha avuto modo di leggere una parte dell’intervista rilasciata dall’ex marito Flavioa Il Fatto Quotidiano. Al termine della clip si è lasciata sfuggire: “io sono stata zitta, ma oratutto. Quando io e Flavioci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna”. Sul mantenimento: “Subito dopo la mia separazione uscirono notizie non vere, io ho sempre lavorato anche quando ero la signora, e ...

