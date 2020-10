Giorgia Meloni e la destra che non c'è (Di sabato 3 ottobre 2020) “Le sto dicendo: di fronte ad una parte, pur minoritaria, della magistratura che agisce, chiaramente, con finalità politiche non resta che una civile protesta popolare. Oppure, qualcuno vorrebbe impedire anche questa?”. Così Giorgia Meloni ad Alessandro De Angelis per HuffPost, in un’intervista che fornisce il punto di vista della figura politica italiana per molti versi più interessante dell’ultimo anno, diciamo dalle elezioni europee del 2019 in poi (anche Giuseppe Conte è molto interessante, ma non è questa la sede in cui parlarne).La leader di Fratelli d’Italia squaderna con abilità tutti i temi che le sono cari, sostenendo con vigore un’idea di Europa basata su nazioni forti e indipendenti, affermando la necessità di giungere ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “Le sto dicendo: di fronte ad una parte, pur minoritaria, della magistratura che agisce, chiaramente, con finalità politiche non resta che una civile protesta popolare. Oppure, qualcuno vorrebbe impedire anche questa?”. Cosìad Alessandro De Angelis per HuffPost, in un’intervista che fornisce il punto di vista della figura politica italiana per molti versi più interessante dell’ultimo anno, diciamo dalle elezioni europee del 2019 in poi (anche Giuseppe Conte; molto interessante, ma non; questa la sede in cui parlarne).La leader di Fratelli d’Italia squaderna con abilità tutti i temi che le sono cari, sostenendo con vigore un’idea di Europa basata su nazioni forti e indipendenti, affermando la necessità di giungere ...

