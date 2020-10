GF Vip 2020, la Gregoraci replica a Briatore e Zorzi smentisce Adua: pagelle della sesta puntata (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci replica a Flavio Briatore e Tommaso Zorzi smentisce Adua Del Vesco sulle rivelazioni riguardo Massimiliano Morra. La sesta puntata del GF Vip è stata piuttosto movimentata, con tanti colpi di scena, chiarimenti e la squalifica di Denis Dosio a causa di una bestemmia. Ancora una volta Alfonso Signorini fa centro, dimostrando la capacità di riunire un cast variegato e ricco con tante storie importanti alle spalle e intrecci interessanti. Ecco dunque le nostre pagelle alla sesta puntata del GF Vip. ELISABETTA Gregoraci: Decisa e forte, la showgirl ha dimostrato carattere nel tenere testa all’ex marito Flavio Briatore e a Pierpaolo ... Leggi su dilei (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabettaa Flavioe TommasoDel Vesco sulle rivelazioni riguardo Massimiliano Morra. Ladel GF Vip è stata piuttosto movimentata, con tanti colpi di scena, chiarimenti e la squalifica di Denis Dosio a causa di una bestemmia. Ancora una volta Alfonso Signorini fa centro, dimostrando la capacità di riunire un cast variegato e ricco con tante storie importanti alle spalle e intrecci interessanti. Ecco dunque le nostrealladel GF Vip. ELISABETTA: Decisa e forte, la showgirl ha dimostrato carattere nel tenere testa all’ex marito Flavioe a Pierpaolo ...

