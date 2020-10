Fidanzato Costantino Della Gherardesca chi è? “Ho un grosso problema”

Leggi su youmovies

(Di sabato 3 ottobre 2020) Questo articolochi è? “Ho unproblema” . Niente gossip sul fronte occidentale di, celebre e amato conduttore. L’uomo non lascia trapelare nessuna informazione. Il conduttore, tra i partecipanti di Ballando con le stelle di quest’anno, non lascia tracciasua vita privata da nessuna parte ed è impossibile capire se, al momento, sia impegnato in una relazione con qualcuno. …