Fico a Napoli | Serve un tavolo comune per le amministrative di primavera

"I Comuni sono centrali nella societa' italiana, perche' sono quelli che immediatamente erogano i servizi, e' per questo che parlo di tavolo comune per le amministrative di primavera". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto a un Convegno sul Porto di Napoli. "Come maggioranza e come Governo – ha aggiunto Fico – dobbiamo investire sui Comuni tramite una legislazione adeguata, sia che il comune sia guidato dal M5S, che dalla sinistra o dalla destra. Il punto e' la centralita' democratica dei Comuni, che quando vanno in sofferenza, mettono in sofferenza anche i cittadini." "Il problema e' quindi come aiutare, dal punto di vista finanziario e di ...

