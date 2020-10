Elisabetta Gregoraci contro Flavio Briatore al GF VIP 5: ‘Io mantenuta?! Ora vomito di tutto’ (Di sabato 3 ottobre 2020) Che il Grande Fratello Vip 5 stia puntando molto sulla presunta coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è chiarissimo. Anche nella puntata di ieri sera si è parlato della loro conoscenza ma anche dell’ex marito della Gregoraci, Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci frena Pierpaolo Pretelli I Gregorelli, come ormai vengono chiamati sui social, sono stati chiamati in confessionale per chiarire la famosa frase detta da Elisabetta all’ex velino: “Voglio fare l’amore con te”. Quando Elisabetta ha scoperto che Pretelli aveva rivelato a Matilde Brandi quella frase, la 40enne si è arrabbiata e ha specificato di non aver detto quella cosa e che probabilmente Pierpaolo ha ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 3 ottobre 2020) Che il Grande Fratello Vip 5 stia puntando molto sulla presunta coppia formata dae Pierpaolo Pretelli è chiarissimo. Anche nella puntata di ieri sera si è parlato della loro conoscenza ma anche dell’ex marito dellafrena Pierpaolo Pretelli I Gregorelli, come ormai vengono chiamati sui social, sono stati chiamati in confessionale per chiarire la famosa frase detta daall’ex velino: “Voglio fare l’amore con te”. Quandoha scoperto che Pretelli aveva rivelato a Matilde Brandi quella frase, la 40enne si è arrabbiata e ha specificato di non aver detto quella cosa e che probabilmente Pierpaolo ha ...

