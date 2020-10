Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Il Tango – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 3 ottobre 2020) Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono la quarta coppia ad esibirsi nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il pugile deve dare qualcosa di più, come gli è stato richiesto dalla giuria la scorsa settimana. Il Moderno non è piaciuto ai giudici e la stessa ballerina non comprende che cosa dovrebbero migliorare. “Io sono contentissimo, lo rifarei. Sono contento per quello che ho fatto”, dice invece Daniele Scardina. Anastasia invece rivela che la vera sfida del pugile è riuscire a lasciarsi andare e non imparare i passi. Ecco perchè la loro coppia ha scelto di puntare tutto sul Tango questa settimana. Daniele Scardina e ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020)sono la quarta coppia ad esibirsi nella terza puntata dicon le Stelle. Il pugile deve dare qualcosa di più, come gli è stato richiesto dalla giuria la scorsa settimana. Il Moderno non è piaciuto ai giudici e la stessa ballerina non comprende che cosa dovrebbero migliorare. “Io sono contentissimo, lo rifarei. Sono contento per quello che ho fatto”, dice inveceinvece rivela che la vera sfida del pugile è riuscire a lasciarsi andare e non imparare i passi. Ecco perchè la loro coppia ha scelto di puntare tutto sulquesta settimana.e ...

