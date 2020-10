Contrabbandiere con il reddito di cittadinanza | arrestato con 190 chili di sigarette

(Di sabato 3 ottobre 2020) Undidi 55 anni, risultato percettore deldidal 2019, è statodagli uomini deI comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In ...

Un contrabbandiere di sigarette di 55 anni ... In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola durante un controllo in strada hanno fermato un'autovettura con i vetri posteriori oscurati e hanno ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un contrabbandiere 55enne napoletano che trasportava 190 ...