Caso Gregoretti, Matteo Salvini in conferenza stampa: ‘Qualcuno fatica a guardarsi allo specchio’ (Di sabato 3 ottobre 2020) Caso Gregoretti, Matteo Salvini e l’avvocato Bongiorno in conferenza stampa all’uscita dal Tribunale di Catania. Il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato in conferenza stampa insieme con l’avvocato Bongiorno all’uscita dal Tribunale di Catania, dove è andato in scena il primo atto del processo all’ex ministro degli Interni per il Caso della Nave Gregoretti. “Era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole e imputato, sono assolutamente soddisfatto di aver sentito da parte di un giudice che quello che si è fatto non l’ho fatto da solo. Era parte di una procedura”, ha dichiarato ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020)e l’avvocato Bongiorno inall’uscita dal Tribunale di Catania. Il leader della Legaha parlato ininsieme con l’avvocato Bongiorno all’uscita dal Tribunale di Catania, dove è andato in scena il primo atto del processo all’ex ministro degli Interni per ildella Nave. “Era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole e imputato, sono assolutamente soddisfatto di aver sentito da parte di un giudice che quello che si è fatto non l’ho fatto da solo. Era parte di una procedura”, ha dichiarato ...

