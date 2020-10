Carceri:Uilpa,detenuto Vibo sorpreso con cellulare in bagno (Di sabato 3 ottobre 2020) Vibo VALENTIA, 03 OTT - Un detenuto del circuito ad alta sicurezza della casa circondariale di Vibo Valentia è stato sorpreso mentre nel bagno della cella intratteneva una conversazione telefonica con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020)VALENTIA, 03 OTT - Undel circuito ad alta sicurezza della casa circondariale diValentia è statomentre neldella cella intratteneva una conversazione telefonica con ...

AnsaCalabria : Carceri:Uilpa,detenuto Vibo sorpreso con cellulare in bagno. E' in circuito massima sicurezza, intratteneva convers… - infocampania : INTERNI - CARCERI,DE FAZIO (UILPA PP)A SANTA MARIA C.V. NON SI SOFFI SULLE CENERI! - lameziainstrada : Carceri, De Fazio (UILPA PP): “A Santa Maria C.V. non si soffi sulle ceneri” - ilfaroonline : #Carceri, De Fazio (Uilpa): “Nessuno soffi sulle ceneri lasciate dalle rivolte, serve equilibrio” - Giuseppe_alari : @matteosalvinimi Prima cosa un CARCERATO è un Essere umano che ha sbagliato.Dargli un minimo di dignità per ricuper… -