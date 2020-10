Borsa di studio “Rossella Catillo” a un ragazzo della parrocchia Costantinopoli

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ andata a Simone, un giovanissimo dell’Azione Cattolicadi S. Maria di, ladi2020 intitolata a Rossella Catillo, la docente beneventana prematuramente scomparsa nel maggio 2011. Emozionante e commovente il pomeriggio vissuto al Duomo, dove si è tenuta una cerimonia per ricordare una ragazza molto impegnata sul territorio e che assolveva con successo, apprezzamenti ed onore al suo compito di educatrice. Rossella Catillo è stata ricordata nei suoi tratti fondamentali quale una testimonianza cristiana nella tradizioneChiesa di Benevento. Quale responsabile dell’Azione Cattolica per i ragazzi (era catechista), insegnante di religione, ma anche una sincera amica ...

hugmeesposito : RT @martydassisti: Avete pensato a quando Eda scoprirà che la borsa di studio gliel'ha pagata la nonna? Bene, io penso che a quel punto si… - _pupazziello : devastante la combo aneddoto insulso+ flexata narcisista del tipo “un tempo uscivo con un’americana ve ne ho mai pa… - StefanoUgel : RT @AIRC_it: Natasha Stefanenko è la madrina italiana della Breast Cancer Campaign di @elcompanies , ideata da Evelyn H. Lauder 28 anni fa… - HisukeV_chan : @sexypayno93 Ti capisco. Sei una ragazza super in gamba! Prego nelle amiche o quando e se riuscirò con la borsa di studio - fedeporfidi : @CarloCalenda Risposta paternalistica, lo studente potrebbe anche essere un esponente di Europa verde o avere a cuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa studio

AltaRimini

L’idea per creare liquidità di una trentenne di Ciserano. I genitori commercianti. «È il contrario di un finanziamento con le rate» ...Le collezioni presentate in via digitale dagli stilisti più affermati. E la qualità, più che la quantità, è ciò a cui puntano le nuove mode ...