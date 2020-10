Bakayoko domani a Roma | storia di un inseguimento Napoli più veloce della luce

(Di sabato 3 ottobre 2020)al: una trattativa importante, molto importante, che si è sviluppata e si è conclusa nel giro di 48 ore scarse. Giovedì sera vi avevamo raccontato a sorpresa non soltanto l’interesse ma soprattutto il sì totale che il centrocampista di proprietà del Chelsea aveva detto a Gattuso. E da quel momento è stata una volata, unconcretizzatosi, l’più. Per la felicità dello stesso Gattuso che non cercava un centrocampista con queste caratteristiche per il 4-2-3-1 semplicemente perché cercava soltanto lui,in persona. Ringhio lo conosceva e apprezzava fin dai tempi del Milan, adesso lo riavrà, il colpo ideale per ...

03.10 23:38 - TWEET - Petrazzuolo: "Parlano di volontà del Napoli di non partire per Torino, la nota dell'Asl chiede di restare in isolamento fiduciario" 03.10 22:47 - LA NOTA - Coronavirus, Asl ...SSC NAPOLI- In attesa dell'ufficialità del rinvio di Juventus-Napoli in programma domani sera, gli azzurri piazzano un colpo di mercato. E'fatta per l'arrivo di Bakayoko, centrocampista di proprietà d ...