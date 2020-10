As: Roca al Bayern Monaco, manca l’ufficialità (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo il quotidiano spagnolo As, Marc Roca vestirà la maglia del Bayern Monaco. L’operazione sarà completata sulla base di circa 15 milioni di euro e permetterà all’Espanyol di alleggerire il proprio monte ingaggi. Dalla Spagna fanno sapere che manca solo l’annuncio ufficiale. L'articolo As: Roca al Bayern Monaco, manca l’ufficialità proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo il quotidiano spagnolo As, Marcvestirà la maglia del. L’operazione sarà completata sulla base di circa 15 milioni di euro e permetterà all’Espanyol di alleggerire il proprio monte ingaggi. Dalla Spagna fanno sapere chesolo l’annuncio ufficiale. L'articolo As:all’ufficialità proviene da Alfredo Pedullà.

rbaicu : RT @pizzigo: Marc Roca a 15 milioni al Bayern, Martínez Quarta a 12 (6+6) alla Fiorentina. Cos’è, oggi, è la giornata dei saldi per gli ott… - FabrizioCossu : RT @corradone91: Il #Bayern pesca nuovamente in Spagna: è fatta per l'acquisto di #MarcRoca dall'#Espanyol, il centrocampista sosterrà le v… - Cucciolina96251 : RT @AffariDiCalcio: ?? #Bayern ad un passo da Marc #Roca dell' #Espanyol (@SPORTBILD) - DenisTeddyden23 : RT @pizzigo: Marc Roca a 15 milioni al Bayern, Martínez Quarta a 12 (6+6) alla Fiorentina. Cos’è, oggi, è la giornata dei saldi per gli ott… - Fefinho83 : RT @Teo__Visma: Marc Roca al Bayern Monaco per 15M. Giocatore atteso a Monaco per le visite mediche. Ecco, lui mi sarebbe piaciuto parecch… -

Ultime Notizie dalla rete : Roca Bayern As: Roca al Bayern Monaco, manca l’ufficialità alfredopedulla.com Calciomercato Milan, Diogo Dalot oggi a Milano: visite e firma. Affondo per Kabak

Le notizie dell’ultima ora sul mercato del Milan: tutte le trattative di oggi 3 ottobre con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi ...

Presentato il Roca Team con Mathias Lessort, il basket del Principato di Monaco guarda in alto

Questo venerdì, allo Yacht Club Monaco, i dirigenti, lo staff e i giocatori dell'A.S. Monaco di pallacanestro (Roca Team), ha presentato la squadra nella conferenza stampa pre-campionato. Presenti il ...

Le notizie dell’ultima ora sul mercato del Milan: tutte le trattative di oggi 3 ottobre con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi ...Questo venerdì, allo Yacht Club Monaco, i dirigenti, lo staff e i giocatori dell'A.S. Monaco di pallacanestro (Roca Team), ha presentato la squadra nella conferenza stampa pre-campionato. Presenti il ...