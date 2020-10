"Voglio fare l'amore con te", Elisabetta Gregoraci smentisce Pretelli e nega tutto: "Non ho mai detto quella cosa..." - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici Confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello: la showgirl chiede tempo al modello ma ammette di essere presa da lui Quello tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è ormai annoverato come un flirt all'interno della Casa. Fin dall'ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha mostrato grande interesse per la conduttrice e showgirl. I due si sono annusati per qualche giorno per poi avvicinarsi, gradualmente, fino ad arrivare al bacio sfiorato e alle confessioni hot. Il modello è palesemente preso dalla Gregoraci, ha dichiarato in più occasioni di essere molto interessato a lei, che comunque sembra propensa a una conoscenza ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici Confronto trae Pierpaoloal Grande Fratello: la showgirl chiede tempo al modello ma ammette di essere presa da lui Quello trae Pierpaoloè ormai annoverato come un flirt all'interno della Casa. Fin dall'ingresso dial Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha mostrato grande interesse per la conduttrice e showgirl. I due si sono annusati per qualche giorno per poi avvicinarsi, gradualmente, fino ad arrivare al bacio sfiorato e alle confessioni hot. Il modello è palesemente preso dalla, ha dichiarato in più occasioni di essere molto interessato a lei, che comunque sembra propensa a una conoscenza ...

