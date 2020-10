Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 2 OTTOBREORE 19.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA SULLA QUALE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CATELNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA DISAGI E CODE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA NOMENTANA E LO STADIO OLIMPICO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA LO SVINCOLO CON L’AURELIA ANTICA E LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI NEI DUE SENSI CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA CON IL TRAFFICO INTENSO CHE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID-19 ...