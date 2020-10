Vende cocaina a una 16enne e la violenta: arrestato (Di venerdì 2 ottobre 2020) Padre violentava la figlia di sei anni con la complicità della madre, orrore nel Casertano 26 settembre 2020 Un pregiudicato di 25 anni è finito in manette a Ferrara con l'accusa di aver violentato ... Leggi su today (Di venerdì 2 ottobre 2020) Padreva la figlia di sei anni con la complicità della madre, orrore nel Casertano 26 settembre 2020 Un pregiudicato di 25 anni è finito in manette a Ferrara con l'accusa di averto ...

BerniCurenai : Vende cocaina a una ragazzina di 16 anni e la stupra: in manette nigeriano - EmyRoyaleagle : RT @francescatotolo: Un nigeriano di 25 anni, già pregiudicato e richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno, è stato arrestato… - edoludo : RT @francescatotolo: Un nigeriano di 25 anni, già pregiudicato e richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno, è stato arrestato… - MirkoManny : #TGCOM24 in prima pagina, 'FRASE SHOCK del sindaco leghista!' Avrebbe detto, 'I clandestini un tumore da estirpare'… - Ciro24048473 : RT @francescatotolo: Un nigeriano di 25 anni, già pregiudicato e richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno, è stato arrestato… -