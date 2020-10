Uomini e Donne: la scelta lampo di Jessica Antonini è Davide Lorusso, ma non scendono neanche i petali (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una scelta annunciata già dal primo sguardo che si erano scambiati all’inizio della corrente stagione di Uomini e Donne. Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono scelti nella puntata in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5. La tronista sin dal principio del proprio percorso nel programma di Maria De Filippi si era dimostrata molto presa dal corteggiatore Davide, e anche lui faticava a starle lontano, fino a quando succede qualcosa che impone loro la scelta. "Ma tu ci stai pensando almeno un pochino di uscire ora?" #UominieDonne pic.twitter.com/fvUh9GU2cd — Uomini e Donne (@UominieDonne) October 2, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 2 ottobre 2020) Unaannunciata già dal primo sguardo che si erano scambiati all’inizio della corrente stagione disi sono scelti nella puntata in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5. La tronista sin dal principio del proprio percorso nel programma di Maria De Filippi si era dimostrata molto presa dal corteggiatore, e anche lui faticava a starle lontano, fino a quando succede qualcosa che impone loro la. "Ma tu ci stai pensando almeno un pochino di uscire ora?" #pic.twitter.com/fvUh9GU2cd —(@) October 2, ...

