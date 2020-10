Trump in ospedale, ha la febbre Cure sperimentali con anticorpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald Trump, positivo insieme alla moglie Melania al Coronavirus, è stato ricoverato con sintomi lievi in un ospedale militare. Ha immediatamente ricevuto, così come confermato da Sean Conley, medico della Casa Bianca, una dose di otto grammi di un cocktail sperimentale di anticorpi della farmaceutica Regeneron e ha completato il trattamento senza alcun problema Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 3 ottobre 2020) Donald, positivo insieme alla moglie Melania al Coronavirus, è stato ricoverato con sintomi lievi in unmilitare. Ha immediatamente ricevuto, così come confermato da Sean Conley, medico della Casa Bianca, una dose di otto grammi di un cocktail sperimentale didella farmaceutica Regeneron e ha completato il trattamento senza alcun problema Segui su affaritaliani.it

