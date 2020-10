Tale e quale show 2020 classifica terza puntata, il vincitore è Pago con l’imitazione di Fabrizio Moro (Di sabato 3 ottobre 2020) Tale e quale show 2020 classifica terza puntata Tale e quale show 2020, la classifica della terza puntata. Al primo posto Pago con l’imitazione di Fabrizio Moro con un toTale di 66 punti. Sul podio, al secondo posto, Barbara Cola con l’imitazione di Adele con 62 punti. Al terzo posto Virginio con 60 punti. Francesco Paolantoni al ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 3 ottobre 2020), ladella. Al primo postocon l’imitazione dicon un todi 66 punti. Sul podio, al secondo posto, Barbara Cola con l’imitazione di Adele con 62 punti. Al terzo posto Virginio con 60 punti. Francesco Paolantoni al ...

GiusiZambuco : #taleequaleshow @VirginioNero bravissimo il miglior George Michael mai fatto a tale e quale - CrazyMalandrina : RT @SoloGoodVibes_: Achille Lauro dopo aver visto la sua imitazione al Tale e quale show - zazoomblog : Tale e quale show: Carolina Rey è Britney Spears (video e gallery) - #quale #show: #Carolina #Britney… - bettadedo : RT @IsaeChia: ‘#TaleeQualeShow 10’, trionfa #Pago in versione #FabrizioMoro e a regalargli la vittoria non è la giuria ma… - Ed52926520 : RT @carlakak: @aniello7779 Vorrei sapere quale Grillino fldegno di chiamarsi tale può essere in disaccordo con queste ovvietà. Ma vuole anc… -